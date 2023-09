Policiais militares prenderam na noite de sexta-feira, dia 1º, um jovem de 24 anos por suspeita de agredir a namorada, de 19, na Rua da Estação, no bairro Pedro Carlos, em Conservatória, distrito de Valença.

O caso aconteceu e a mulher teria sido agredida com um empurrão e soco no olho. De acordo com a Polícia Militar, após ser agredida, a vítima foi até a residência de uma mulher, de 36 anos, para pedir para usar o telefone da casa e ligar para a família e relatar o desentendimento com o companheiro.

Segundo a Polícia Militar, o namorado da vítima teria perseguido a companheira, entrado na residência e tentado agredir novamente a namorada. Os agentes informaram que a dona da residência interveio, com a ajuda do filho, de 18 anos, e da mãe, de 61, mas que a família também acabou sendo agredida pelo suspeito.

O jovem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal contra a mulher como violência doméstica e familiar. Ele passou a noite na carceragem da delegacia e até o momento não há informações sobre a situação dele.