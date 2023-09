Volta Redonda empata com o Paysandu em 1 x 1

Clube punido pelo STJD recebeu apenas mulheres e crianças no Estádio Curuzu

O Volta Redonda empatou com o Paysandu, pela primeira rodada do quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, conhecido como Estádio Curuzu, em Belém (PA).

O Volta Redonda marcou o gol aos 30min, do primeiro tempo por intermédio Ítalo Carvalho, numa cobrança de penalidade. Aos 34 minutos, numa boa jogada de Robinho cruzou e Kevyn empatou a partida dando cifras finais ao marcador.

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Wagner Junior Bonfim Ledo (SC)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Kevyn aos 34/1T; Ítalo Carvalho aos 30/1T

Cartões amarelos: Jacy Maranhão; Matheus Santos e Douglas Skilo

Cartão vermelho: Hélio dos Anjos

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Jacy Maranhão (Arthur), João Vieira (Ronaldo Mendes) e Robinho (Leandrinho); Nicolas Careca (Mirandinha), Vinícius Leite (Juninho) e Mário Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Volta Redonda-RJ: Jean Drosny, Wellington (Raphinha), Marcão, Matheus Santos e Sanchez (Ricardo Sena); Bruno Barra, Paulinho (Robinho) e Júlio César (Caio Vitor); Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.