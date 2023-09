A mulher de 31 anos assassinada a tiros na manhã deste domingo (3) no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, já havia sido alvo de um atentado em junho deste ano no bairro Cotiara. No dia 23 daquele mês, Andrea Santos Souza levou vários tiros na barriga, no abdômen e nas nádegas e foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.

Naquela ocasião, a polícia apurou que criminosos desceram de um um Gol prata e começaram a atirar ainda do lado de fora da residência em que ela, um homem de 34 anos, e uma mulher de 40 estavam, na Rua Bernardo José de Paiva. O homem também levou vários tiros.

Segundo informações da Polícia Militar, Andrea tinha envolvimento com o tráfico de drogas e no crime deste domingo, na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, o namorado de Andrea, Gabriel Santana Corrêa, de 26 anos, também foi assassinado. Aos policiais, populares informaram que só ouviram o barulho dos tiros, mas não viram os autores do duplo assassinato cometendo o crime.

No local a perícia apreendeu 57 cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros, cinco de fuzil 5,56, dois cartuchos do mesmo calibre e sete projéteis. A Polícia Civil investiga os crimes e até o momento nenhum suspeito havia sido preso.