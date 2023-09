O sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube pega a estrada nesta terça-feira (5/9) para medir forçar diante da equipe do Profad, às 12h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias. A partida é válida pela décima primeira rodada da Rio Copa.

A equipe barra-mansense se encontra na segunda colocação da Rio Copa, com 20 pontos, atrás apenas do líder Tomazinho, que soma 23 pontos. Profad com 19 pontos e Barcelona com 15 completam o Top 4 da classificação geral da competição.

O confronto diante do Profad será mais uma oportunidade do Barra Mansa assumir a liderança provisória da competição. A equipe caxiense, por sua vez, buscará o triunfo a fim de roubar a segunda colocação do Leão do Sul. A partida entre os dois times no primeiro turno terminou 2 a 0 para o Barra Mansa.

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: Henrique Schimdt