Durante fiscalização de rotina, o Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal), flagrou um veículo de carga (caminhão) com 11.340 kg, acima do limite de carga permitido, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo era conduzido por um homem, de 28 anos. O veículo, que vinha do Espírito Santo, tinha como destino a cidade de Jales, no interior de São Paulo. O condutor informou aos agentes, no início da abordagem, sobre o conhecimento do excesso de peso em seu veículo, mas que nem ele sabia a quantidade exata de peso que estava transportando.

Segundo a PRF, esse tipo de transporte em excesso, além de causar prejuízos irreversíveis ao pavimento, coloca em risco os demais veículos e usuários da rodovia, principalmente, quando envolvido em algum tipo de acidente.

O condutor foi liberado após a fiscalização e o veículo ficou retido para que fosse realizado o transbordo da carga em local seguro. Foram gerados autos de infração para todas as demais irregularidades encontradas no veículo, além do excesso de peso encontrado.