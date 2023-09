O Volta Redonda segue fazendo parte do seleto grupo de apenas 5% dos clubes de todo o Brasil a terem o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Esquadrão de Aço cumpriu mais uma vez as severas exigências da entidade, baseadas na Lei Pelé, e teve a sua certificação renovada por mais um ano na última terça-feira, dia 29.

Esta é a quarta vez que a CBF concede a renovação do documento para o Voltaço, que o conquistou pela primeira vez em setembro de 2019.

– A renovação do Certificado de Clube Formador fica cada vez mais exigente. Quero reforçar o trabalho do nosso diretor Alex Bosco no atendimento a essas exigências, que marca o grande trabalho que estamos fazendo nas nossas categorias de base. Um trabalho com seriedade que já vem rendendo frutos, tanto em nosso time profissional, com as revelações do clube sendo protagonistas em alguns jogos, quanto no alto número de atletas que temos em grandes clubes por todo o Brasil. Isso reflete nos bons resultados da nossa base nas competições. Portanto, estamos nos tornando referência no estado do Rio e também no Brasil. E podem ter certeza que seguiremos investindo cada vez mais no futuro do Voltaço, que é a nossa base – destacou o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta.