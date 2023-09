O Barra Mansa Futebol Clube segue se reforçando para o início do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. O técnico Leandro Silva terá à disposição o atacante Coutinho, atleta de 21 anos que passou pela base da Portuguesa-RJ, do EC Osasco-SP, do RD Águeda (Portugal), do Boavista-RJ e, por fim, do Barcelona-RJ, por onde foi artilheiro do Campeonato Carioca (Série C) sub-20 em 2022. Coutinho já vinha atuando este ano pelo Barra Mansa (sub-23) na Rio Copa.

O atacante falou sobre suas expectativas para a disputa do Estadual (Série B2) pelo Barra Mansa:

“É motivo de muita alegria estar sendo integrado ao elenco profissional do Barra Mansa. O time está se preparando muito bem e não há dúvidas que vamos fazer um bom campeonato. As expectativas pra este ano são muito boas e vamos chegar no nosso maior objetivo que é ser campeão e conseguir o acesso.”

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 19 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

COUTINHO

Christopher Coutinho Silva

Posição: atacante

Nascimento: 14/1/2002

Naturalidade: Belford Roxo

Último clube: Barcelona-RJ (base)

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)