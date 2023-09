O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o início do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Buscando reforçar o setor ofensivo, o Leão do Sul apresentou o atacante Jorge, que atuou pelo CAAC Brasil, equipe semifinalista no Estadual do Rio (Série C) de 2023. O atleta também teve passagem pelas categorias de base do Bangu.

Jorge falou sobre a expectativa para a disputa da Série B2 pelo Barra Mansa:

“Estou muito feliz e motivado por esse novo desafio na minha carreira. Estou aqui para ajudar o Barra Mansa a voltar à elite do futebol carioca. Estamos trabalhando forte e o grupo está muito confiante. Agradeço ao professor Leandro, à comissão técnica e à diretoria por confiar no meu trabalho.”

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 17 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

JORGE

Jorge Eduardo Souza Lima

Posição: atacante

Nascimento: 21/6/2002

Naturalidade: Rio de Janeiro

Último clube: CAAC Brasil

Por Diogo de Oliveira Paula