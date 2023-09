Um Cobalt branco pegou fogo na manhã desta sexta-feira, dia 8, na Rua José Alves Pimenta, próximo ao prédio da Defensoria Pública, no bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Segundo a Polícia Militar, o trânsito ficou interditado por alguns momentos na via e até a publicação desta nota não havia informações sobre as causas do incêndio.