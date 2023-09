O presidente da Fevre, Caio Teixeira, participou de um evento em Montes Claros/MG e destacou a importância da ferramenta para o município

O município de Volta Redonda vem trabalhando para informatizar a rotina de trabalho da prefeitura. Nessa semana, o presidente da FEVRE, Caio Teixeira, apresentou, no Congresso de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para a Gestão Pública, a experiência no uso do software de gestão pública e-Cidade.

O Congresso, de abrangência nacional, ocorreu em Montes Claros/MG e debateu diversas experiências do uso da tecnologia para diminuição da burocracia e facilitação da vida do cidadão. A experiência apresentada pelo munícipio de Volta Redonda foi sobre o uso do e-Cidade. Hoje diversos setores da prefeitura são geridos por essa ferramenta.

“Enquanto fui subsecretário de Planejamento do município de Volta Redonda, em 2021 e 2022, pude coordenar a implantação da ferramenta para criação da Lei do Orçamento Municipal. Ser convidado para compartilhar essa experiência é a certeza do sucesso da SEPLAG”, afirmou Caio.

Todo esse trabalho de modernização da gestão tem sido realizado pela Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda.

“O e-Cidade é uma ferramenta disponibilizada através de um projeto do governo federal. E o município não gastou um centavo sequer para adquiri-la.”, disse o presidente da EPDVR, Edvaldo Silva.

Fotos de divulgação – SECOM/PMVR.