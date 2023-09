A Prefeitura de Volta Redonda informa que a partir deste sábado, dia 9, a saída da Radial Leste, que dá acesso à BR-393, no KM 285, vai ser completamente fechada, com inclusão da alça lateral, que permite o acesso ao bairro Água Limpa e ao Centro da cidade.

fechamento ocorre em virtude de obras a serem realizadas pela K-Infra, concessionária responsável pela rodovia. A previsão é que os trabalhos durem três meses.

No período de obras, apenas o acesso da BR-393 para a Radial Leste em direção ao Aero Clube e adjacências estará aberto.

Os acessos centrais, sob o viaduto e a lateral, no sentido Centro, ficarão fechados.

Os motoristas que estiverem na Radial Leste poderão ter acesso à BR-393 saindo pela alça que leva à Vila Americana, e depois seguir ao Santo Agostinho.

O acesso ao bairro Água Limpa sob o viaduto da BR-393 será fechado.

Quem estiver seguindo no sentido norte, no sentido Barra do Piraí e quiser acessar a Radial Leste, terá que fazer o retorno na Rodovia do Contorno, no KM 283, voltando ao sentido Centro de Volta Redonda para seguir para o Aero Clube. Secom/PMVR.