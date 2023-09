Pacientes estavam em situação de vulnerabilidade

APolícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encontraram dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma comunidade terapêutica, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu na quarta-feira (6).

Por volta das 11h, as equipes chegaram ao local, no bairro Santa Cândida, e constataram que havia mais de 60 pacientes. Alguns estavam privados de liberdade, sendo mantidos na comunidade sem consentimento próprio. Durante a diligência, foi informado que haveria outro local com mais pessoas internadas, no mesmo bairro, onde foram encontradas mais de 40 pessoas na mesma situação. Um dos pacientes era foragido da justiça e possuía um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Sete pessoas que estavam trabalhando nas clínicas, entre elas o proprietário, foram identificadas. O homem com mandado de prisão foi conduzido para a delegacia. Todos os pacientes foram registrados por uma equipe de assistência social da prefeitura de Itaguaí, a qual viabilizou o contato com os familiares.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.