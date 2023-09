Volta a atenção para a fase final da Série C

Jogando com um time alternativo, o Volta Redonda foi derrotado para o Gonçalense por 2 a 0, no Raulino de Oliveira, e se despediu da Copa Rio 2023, nesta segunda-feira (11).

A equipe foi comandada pelo técnico do sub-20, Marco Aurélio, que contou com a atuação de diversos atletas da base nesses dois jogos pela competição estadual.

O Voltaço agora concentra a sua atenção no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço inicia amanhã, dia 12, a preparação para a partida contra o Amazonas no sábado (16), às 18h, na Arena da Amazônia.

O técnico Rogério Corrêa comanda o treino nesta terça-feira (12), no CT Oscar Cardoso, às 15h.