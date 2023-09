O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta segunda-feira, dia 11, para apagar um incêndio em uma área de mata nas proximidades do Condomínio Alphaville, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

A queimada de grandes proporções provocou muita fumaça e deixou o trânsito na Rodovia do Contorno, com morosidade. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. A área pertence à Companhia Siderúrgica Nacional.

A direção da CSN informou que a equipe de combate a incêndios da siderúrgica compareceu ao local e ajudou a controlar as chamas.