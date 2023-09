O Sider Shopping vai ser palco para o “Brilhantes – O show”; a apresentação contará com a participação do TOP 10 do reality

Se é de música que você gosta, é música que eles entregam. Os estilos? O mais eclético possível! Assim é formado o seleto grupo TOP 10 Brilhantes, o primeiro reality show já produzido por uma afiliada da Rede Globo e exibido no Programão de Sábado, pela TV Rio Sul. E para tornar a disputa ainda mais interessante, nesta quinta-feira (14/09), às 19h20, eles vão ocupar o 3º piso do Sider Shopping, na praça de alimentação, para um grande show, com entrada gratuita e classificação livre.

Do sertanejo ao rap, da mpb ao internacional, do samba ao pop. Tudo isso vocês poderão ouvir no “Brilhantes – O show”, com Anderson Vaz, Bruna Pieer, Cecilia Reis, Guilherme Santos, Isabela Sant’ana, Jardel Lebaul, Maria Fortunato, Nicollas Barbosa, Patrick Lourenço e Viny O VN. E essa turma vai ser acompanhada pela Banda Brilhantes, os músicos oficiais da competição: Jeffin Rodegheri (baixo), Aroldo Junior (violão e guitarra), Lucas Alexandre (bateria) e Thiago Alexandre (teclado). Os clientes do shopping poderão curtir ao vivo cada candidato que está na disputa por uma vaga entre o TOP 5. Junto desse time estarão presentes o apresentador do programa Rovany Araújo e o corpo técnico do reality show: Bruno Chio, Davi Tedesco, Fabi Andrade, Henrique Solaira, Luciene Martes e Michelle Harue.

A proposta do Brilhantes é, além de ser vitrine para cantores regionais, uma academia, onde cada participante vai sendo lapidado pelo corpo técnico, que compartilham com eles experiências, conhecimentos e técnicas de cada área, seja na produção musical, preparação vocal, técnica corporal, estilo, imagem e carreira.

A votação está rolando na página do Programão de Sábado e por lá você pode escolher quem é o seu preferido para ir para o TOP 5. Mas se você ainda está na dúvida de quem deve ir direto para a próxima fase, reúna a sua galera, vá assistir ao show e só depois decida de quem é a sua torcida!

Serviço

“Brilhantes – O show”

Data: Quinta-feira, 14/09

Hora: 19h20

Local: Praça de Alimentação (3º Piso), Sider Shopping

Classificação: livre

Evento gratuito

Votação: https://redeglobo.globo.com/rj/tvriosul/programao-de-sabado/votacao/vote-qual-participante-voce-quer-levar-direto-para-o-top-5-97c08ae5-e943-42f9-a4ac-95ed2184b234.ghtml