O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o início do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. O técnico Leandro Silva terá à disposição o atleta Angra, zagueiro de 19 anos que passou pela base do Volta Redonda e que está há dois anos na equipe sub-20 do Leão do Sul. Na temporada passada, Angra teve oportunidade no time principal do Barra Mansa atuando em três partidas do estadual.

O zagueiro Angra falou sobre sobre essa nova oportunidade de integrar o time profissional do Barra Mansa:

“Sou muito grato à diretoria e a toda comissão técnica por essa grande oportunidade de integrar o elenco profissional do Barra Mansa. É sempre uma honra defender as cores do clube. O elenco é muito qualificado e, com a excelente preparação que o professor Leandro e toda comissão técnica vem fazendo, junto com a dedicação e o empenho de todos os atletas, estou muito confiante com o acesso.”

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no próximo domingo (17/9), às 14h45, para enfrentar a equipe do Rio São Paulo no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

ANGRA

Cauã Renner Martins de Lima

Posição: zagueiro

Nascimento: 18/1/2004

Naturalidade: Angra dos Reis

Último clube: Barra Mansa

Por Diogo de Oliveira Paula