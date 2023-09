Homem é detido com peça de picanha de um mercado em Volta Redonda

Um homem foi detido por suspeita de furtar uma peça de picanha na tarde de quarta-feira (13) de um supermercado no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Ele foi encontrado por policiais militares do Segurança Presente em patrulhamento pela Rua 31-A, na Vila Santa Cecília, que notaram o suspeito com algo ‘volumoso’ na cintura.

Os policiais realizaram a abordagem no suspeito, bastante nervoso com a presença da guarnição, e encontraram a carne, que custa R$ 123,19. Questionado, o homem confessou ter praticado o furto e indicou o local que o crime foi cometido.

Os agentes foram até o supermercado e, junto ao gerente do estabelecimento, analisaram imagens do circuito interno do mercado, que flagraram o crime. O suspeito foi conduzido para a delegacia da cidade, onde foi autuado por furto. Após depoimento, ele foi liberado. (Foto: Polícia Militar)