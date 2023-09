O Barra Mansa Futebol Clube obteve uma estreia vitoriosa no Campeonato Carioca (Série B2) ao vencer a equipe do Rio São Paulo por 1 a 0 neste domingo (17/9) no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis. Outro fato a ser comemorado pelo clube é a utilização de quatro atletas formados pelas divisões de base do Leão do Sul neste jogo: Romulo, Angra, Kaique e Ian Carlos.

O zagueiro Romulo se profissionalizou pelo Barra Mansa em 2014, quando fez parte do elenco campeão da Série B e que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Carioca. Desde então, já entrou em campo pelo clube em 39 oportunidades e atuou em equipes do futebol goiano, paulista e sul-matogrossense.

O atacante Ian Carlos fez sua estreia no profissional do Leão do Sul em 2019, sendo um dos destaques da reta final da equipe semifinalista da Série B2 daquele ano e marcando dois gols na competição. Depois, o atleta atuou em clubes do Rio de Janeiro, de Brasília e do Paraná.

O zagueiro Angra ainda é um atleta oriundo da base, tendo sido o capitão da equipe sub-20 do Barra Mansa no último estadual da categoria. No entanto, o jovem defensor já teve a sua oportunidade no time principal na temporada do ano passado, quando atuou em três partidas.

Por fim, o volante Kaique fez a sua estreia no elenco profissional neste jogo contra o Rio São Paulo. O atleta tem conquistas pela base do clube nas categorias sub-15 e sub-17 e, além disso, passou um período em equipes do futebol paulista, retornando este ano para o Leão do Sul.

O Barra Mansa volta a campo na outra terça-feira (26/9) quando receberá a equipe do Bonsucesso no estádio Leão do Sul, em partida válida pela segunda rodada da competição.

Por Diogo de Oliveira Paula