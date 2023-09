Mesmo após a vitória na primeira rodada, o Barra Mansa Futebol Clube continua se reforçando para a sequência do Campeonato Carioca (Série B2). O Leão do Sul apresentou mais um reforço para o setor defensivo. Trata-se de Jhuan, lateral-direito que tem passagens por Fluminense (base), Tigres do Brasil (base) e, por fim, atuou pelo Duque de Caxias na temporada passada.

Jhuan falou sobre a oportunidade de atuar pelo Barra Mansa no Carioca (Série B2):

“Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de atuar por esse clube centenário. Estou muito feliz em fazer parte desse grupo. O trabalho do professor Leandro vem sendo excelente e o grupo vem absorvendo bem as ideias e propostas. Creio que nosso objetivo vai ser alcançado com o título e, consequentemente, o acesso.”

O Barra Mansa volta a campo no Campeonato Carioca (Série B2) no próximo domingo (24/9), às 14h45, para enfrentar a equipe do Bonsucesso no estádio Leão do Sul.

JHUAN

Jhuan Da Costa Antunes

Posição: lateral-direito

Nascimento: 18/3/2002

Naturalidade: Araruama-RJ

Último clube: Duque de Caxias

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)