Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas feridas, por volta das 13h deste sábado (21), na BR-101 (Rio-Santos, em Angra dos Reis. Os veículos bateram de frente no km 484, no Morro da Cruz.

Um dos feridos ficou preso nas ferragens. O outro estava no mesmo veículo. O condutor do outro carro envolvido não foi encontrado no local.

As vítimas foram socorridas no Hospital Municipal da Japuíba. O estado delas não foi informado. (Foto: Redes sociais)