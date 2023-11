Unidade registrou queda no número de doações em setembro e outubro em relação ao recorde histórico, alcançado em agosto deste ano

O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), está convocando doadores para evitar redução no número de coletas em novembro devido ao número de feriados no mês: Dia de Finados, no último dia 2; Proclamação da República, na próxima quarta-feira (15); e Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20. A unidade registrou queda de doações nos meses de setembro e outubro em relação a agosto, quando foram registradas 543 coletas, recorde de doações em um mês desde a inauguração do Banco de Sangue em Volta Redonda, em 2009.

Em comparação, a unidade registrou 462 doações em setembro; em outubro, o número foi ainda menor: 407 coletas, superando neste ano apenas os meses de fevereiro (346 doações, período que costuma ser afetado pelo Carnaval) e abril, com muitos feriados emendados, que registrou apenas 312 bolsas coletadas.

“Pedimos ajuda à população para o que número de doadores não caia ainda mais em novembro. Precisamos de qualquer tipo sanguíneo. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas”, alertou o coordenador técnico do Hemonúcleo de Volta Redonda, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

Ele reforçou que a captação de doadores é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. “Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; também é necessário estar em boas condições de saúde”, avisou Lula.

Banco de Sangue de VR atende a oito unidades de saúde

Além do Hospital São João Batista, o Hemonúcleo de Volta Redonda atende mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de três hospitais privados na cidade (Hinja, Santa Cecília e Viver Mais); e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí). Foto: Divulgação