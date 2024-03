Polícia flagra corte ilegal de pedras em Angra dos Reis

Uma equipe de policiais militares, após denúncia de crime ambiental em Angra dos Reis encaminhada pelo Disque Denúncia, identificaram nesta terça-feira (26), o corte e beneficiamento ilegal de pedras no Encruzo da Enseada.

Quando passavam pela Avenida Vereador Benedito Adelino, a equipe flagrou um homem que vinha realizando o corte de diversas pedras, além de um espaço utilizado para depositar grande quantidade de pedras já cortadas, degradando uma área com cerca de 300 metros quadrados. Durante a fiscalização, os policiais o questionaram acerca das licenças necessárias, mas o mesmo informou estar realizando o serviço para uma outra pessoa e que, segundo ele, não haveria nenhuma documentação. Ainda segundo o suspeito, todo o material vinha sendo retirado do bairro Banqueta. Com ele, os agentes apreenderam uma marreta de seis quilos, uma maceta, uma alavanca de ferro e sete ponteiros de diversos tamanhos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.

