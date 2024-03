A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa tem a honra de anunciar o tão aguardado primeiro concerto de sua Temporada 2024. O evento marcante acontecerá na quarta-feira (27), às 19h, no Clube Municipal de Barra Mansa, localizado no Centro da Cidade. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos.

Neste concerto inaugural, o maestro Anderson Alves estará à frente da Orquestra, com a participação do talentoso solista Felipe Braz, que nos encantará com sua performance. O programa inclui obras icônicas da música clássica, como a vibrante Abertura La Gazza Ladra de Rossini, o refinado Concerto para Flauta e Orquestra de Villani-Cortez e a imponente Sinfonia N.2 de Beethoven.

O maestro Anderson fez um convite à população. “É com imenso prazer que convido cada um de vocês a se juntar a nós nesta quarta-feira para celebrar juntos o início desta emocionante temporada. Será uma noite onde a música irá nos transportar para além das fronteiras do tempo e espaço, enchendo nossos corações de emoção e nossas mentes de beleza”.

Fundada em 2005, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa é reconhecida nacionalmente pela qualidade técnica e artística de seus músicos, recebendo elogios da crítica especializada e do público. Este concerto promete continuar essa tradição de excelência e encantar os espectadores com uma performance memorável.

Serviço:

• O quê: Concerto da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa

• Quando: Quarta-feira, 27 de março de 2024

• Horário: 19h

• Onde: Clube Municipal de Barra Mansa, R. Juiz Antônio Ciani, 91 – Centro, Barra Mansa

• Quanto: Entrada franca

• Classificação: Livre

Junte-se a nós para uma noite de emoção, beleza e música de classe mundial. Sua presença é fundamental para tornar este concerto ainda mais especial.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 3323-8509.