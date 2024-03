Corpo de homem desparecido em naufrágio em Angra dos Reis é encontrado

O corpo da vítima de um naufrágio ocorrido na madrugada do último sábado (23), na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (27), após 4 dias de buscas. O cadáver foi visto boiando entre a Ponta dos Meros e a Ilha dos Meros, na mesma região.

No barco, que afundou após colidir com uma pedra, próximo à Ilha de Búzios, também na Ilha Grande, estavam dois tripulantes e cinco passageiros. Seis pessoas foram socorridas sem ferimentos.

A Marinha do Brasil abriu um procedimento interno para apurar as causas do acidente. Foto: Divulgação