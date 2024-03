Metralhadora é apreendida no Monte Castelo, em VR

Uma metralhadora calibre 380 e oito munições do mesmo calibre foram apreendidas no final da tarde da quarta-feira (27), pela Polícia Militar, em uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Os policiais apreenderam também dois carregadores alongados, 29 pinos de cocaína, nove pedras de crack, cinco trouxinhas de maconha, um rádio de comunicação e R$ 65 em espécie.

A ocorrência foi na Rua 5, no bairro Monte Castelo, e terminou com a detenção de duas mulheres, uma de 18 e outra de 28 anos. Segundo a PM, as pedras de crack estavam escondidas nas partes íntimas da segunda suspeita, o que foi descoberto na delegacia, onde uma policial feminina fez a revista.

A metralhadora, segundo informações também da PM, estavam em uma casa em construção. (Foto: Polícia Militar)