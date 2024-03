A Concessionária K-Infra anuncia que, em virtude de obras de reparo e manutenção necessárias, realizará hoje o fechamento total do desvio provisório na BR-393, KM 258, no período das 22:00 horas (27/03) às 5 horas de quinta-feira (28). Os motoristas de veículos pesados e veículos leves devem evitar o local no período informado e utilizar as rotas alternativas disponíveis.

Esta medida afeta ambos os sentidos da rodovia e tem como objetivo facilitar a movimentação dos maquinários no local e permitir que as equipes de construção possam trabalhar com maior segurança. Para minimizar os inconvenientes, a sinalização foi reforçada. Seguem rotas alternativas:

Para veículos de passeio

· Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos km 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259;

· Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no km 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões:

· Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101;

· Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040;

· Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.

Alerta: está proibida a circulação de veículos de carga pesada, caminhões e carretas, no perímetro urbano de Barra do Piraí, exceto os que tenham como origem ou destino àquela cidade, conforme decreto municipal nº 581, de 29 de fevereiro último.