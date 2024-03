A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (26), no bairro Retiro, em Volta Redonda, um homem de 45 anos, por suspeita de violência doméstica.

Os agentes informaram que a vítima é uma mulher de 30 anos, companheira do suspeito. Foi ela quem abordou os policiais, que faziam patrulhamento na rua no momento do ocorrido. Aos policiais, a mulher contou que foi agredida durante uma discussão com o companheiro e que a sua filha, de apenas 8 meses, estaria na casa no momento do ocorrido.

Os policiais foram até o local, conversaram com o homem e ele confirmou o que foi relatado pela vítima, afirmando que os dois chegaram às vias de fato em um desentendimento. Questionado se possuía alguma arma em casa, ele apresentou uma pistola calibre .40, afirmando que ela não possuía qualquer relação com o ocorrido. A arma está legalmente registrada, segundo a PM, com validade até 2028.

O suspeito foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi autuado pelo crime com base na Lei Maria da Penha.