Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (27), na Rua Projeta II, no Morro do Cruzeiro, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima morreu no local. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do homicídio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade que investiga o caso.