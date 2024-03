Um conselheiro tutelar de Barra Mansa, de 28 anos, e o motorista do órgão, de 51, foram vítimas de um sequestro-relâmpago, nesta quarta-feira (27), praticado por um homem armado. De acordo com as informações preliminares do caso, os dois foram rendidos no bairro Boa Sorte, no carro do Conselho Tutelar, e passaram cerca de duas horas em poder do criminoso.

Os dois foram liberados pelo bandido na Rua Juarez Barbosa Silveira, no bairro Santa Rita da Dutra, na Região Leste da cidade, onde foram localizados pela Polícia Militar. O motorista precisou de atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia, pois foi agredido. O conselheiro não chegou a sofrer nenhum tipo de violência.

Durante o período em que foram mantidos sob ameaças, o criminoso chegou a usar o cartão de crédito do motorista em pelo menos uma loja de roupas. O valor usado por ele chegou a R$ 500, também de acordo com as primeiras informações. Antes, ele teria tentado sacar dinheiro da conta da vítima.

O caso já está sendo apurado pela delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa, mas a ocorrência ainda estava em andamento no momento desta publicação. A notícia será atualizada assim que novos detalhes forem apurados.