Volta Redonda ganha prêmio ‘Cidade Empreendedora’ do Sebrae

Município também ficou entre os três finalistas do estado na categoria ‘Inclusão Produtiva’ do ‘Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora’

Volta Redonda venceu a 12ª edição do “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na categoria “Cidade Empreendedora”. O município também ficou entre os três finalistas do estado do Rio na categoria “Inclusão Produtiva”. A premiação foi entregue na manhã desta quarta-feira, 27, no Teatro Adolpho Bloch, na Glória, Rio de Janeiro.

Dentro das duas categorias em que Volta Redonda concorreu, foram destaque várias ações pautadas pela inovação, que buscaram a desburocratização, servindo-se de equipamentos como a Sala do Empreendedor, de práticas como a otimização das Compras Governamentais, o apoio ao Cooperativismo e Crédito, ao Empreendedorismo na Escola e Inclusão Produtiva.

O prêmio “Cidade Empreendedora” foi entregue pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah, que parabenizou o município e o prefeito Antonio Francisco Neto pela conquista.

“Parabéns a essa cidade maravilhosa, governada por um prefeito que é um ícone para todos nós. Conheço a história política dele, um dos políticos mais respeitados, e que consegue algo muito raro, só quem é ou já foi prefeito sabe o desafio que é: ser eleito prefeito de uma cidade por cinco vezes. Prefeito Neto”, parabenizou Vinícius Farah.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, representou o governo municipal ao receber o prêmio e agradeceu a participação de todas as equipes envolvidas, que proporcionaram que os projetos chegassem à final e um deles conquistasse o primeiro lugar.

“Estamos sempre trabalhando para gerar soluções com base na inovação e sustentabilidade. Para isso, foram desenvolvidas muitas ações ligadas à economia, competitividade, novos negócios, desenvolvimento humano e geração de riquezas em nossa cidade. Temos o papel de valorizar os potenciais e diferenciais da nossa região, atraindo investidores, empresas e visitantes. Parabéns a todos que contribuíram para Volta Redonda ganhar esse prêmio, que reconhece as boas práticas municipais”, frisou Sodré.

O prefeito Neto também parabenizou a todos que participaram das ações do governo municipal e da montagem dos projetos inscritos, ressaltando o papel de referência em empreendedorismo que Volta Redonda exerce na região.

“Temos uma Casa do Empreendedor que é referência na região, e que foi reconhecida com selo Ouro pelo próprio Sebrae. E agora mais esse reconhecimento mostra que o trabalho do governo municipal para gerar emprego, renda, criando um ambiente para que as pessoas e empresas queiram investir em nossa cidade, tem dado certo. Agradeço a todos que participaram e a quem acredita em Volta Redonda”, disse o prefeito.

Representantes do Sebrae falam sobre a premiação

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, ressaltou que, nesta edição do “Prefeitura Empreendedora” houve 2,5 mil inscrições. “Identificar e valorizar as conquistas locais das prefeituras de todo o Brasil, que contribuem para um cenário mais próspero, inclusivo e resiliente. E quero reforçar a parceria do Sebrae com o município. É nesse ambiente que os pequenos negócios prosperam e permitem que a economia local se desenvolva, com a geração de emprego e renda”, disse Décio Lima.

De acordo com a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, as ações vencedoras do prêmio fomentam o empreendedorismo, o desenvolvimento local e, consequentemente, geram renda e dignidade para as pessoas.

“Já fui gestora pública e sei dos imensos desafios que enfrentamos buscando soluções para melhorarmos nossas cidades. Por isso, posso afirmar que todos vocês, com projetos selecionados para a etapa final, já são vencedores. O Sebrae acredita na força da parceria com as lideranças locais e os governos municipais como ponto fundamental para transformações necessárias e sustentáveis que vão melhorar a vida das pessoas. E nada melhor do que reconhecermos e compartilharmos o que dá certo, para que boas práticas se espalhem por todo o país”, falou.

Com a conquista do prêmio na etapa estadual, agora Volta Redonda vai representar o estado do Rio na escolha das finalistas que vão participar da etapa nacional, que acontece nos dias 22 e 24 de abril. Se o projeto da cidade ficar entre os selecionados, a premiação a nível nacional está prevista para junho deste ano. Fotos de divulgação