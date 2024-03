Família procura por morador de Rio Claro desaparecido

A família e os amigos de Danilo Marcelino Vale, morador de Rio Claro, estão à sua procura. Ele está desaparecido desde a última segunda-feira (dia 25). O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.

Danilo saiu em uma caminhonete Hilux branca e foi visto pela última vez próximo ao hospital de Rio Claro, indo em direção à RJ-149, estrada que liga a cidade a Mangaratiba. Um veículo com as mesmas características foi encontrado em Rio das Flores. O veículo estava sem placa e com manchas de sangue, além de um projetil deflagrado na cabine.

A companheira de Danilo foi até o local, mas não conseguiu confirmar se é mesmo a caminhonete de Danilo, pois ele a teria comprado recentemente. Qualquer informação sobre o paradeiro de Danilo pode ser dada ao 190 da Polícia Militar, em qualquer delegacia de polícia ou pelo telefone (24) 99275-9942, divulgado pela família. (Foto: Arquivo pessoal)