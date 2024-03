Barra Mansa: homem atira contra 4 pessoas na Minerlândia

Um jovem de 26 anos escapou de ser assassinado na madrugada desta sexta-feira (29) no bairro Minerlândia, em Barra Mansa. A ocorrência da Polícia Militar não deixa claro se ele chegou a ser baleado, mas ele teve que dar entrada na Santa Casa de Misericórdia por se machucar durante a fuga do autor dos disparos.

A PM foi acionada por uma moradora da Avenida Waldomiro Peres Gonçalves informando que a vítima bateu na janela de sua casa, deixando marcas de sangue no vidro, após escutar três disparos de arma de fogo vindos da rua.

No momento em que a moradora dava seu relato dos fatos aos agentes, os policiais viram o rapaz pulando o muro de uma residência vizinha à da mulher que acionou a guarnição. O rapaz foi abordado e apresentava várias lesões no rosto e nos braços. Ele afirmou que se machucou quando tentava se salvar do ataque.

A vítima disse que estava junto a outras três pessoas quando o autor do ataque caminhou em sua direção e atirou. O jovem disse que não é envolvido com a criminalidade e não soube informar se os disparos foram realmente para ele. As outras três pessoas que estavam com ele também correram.

No momento desta publicação, ele continuava internado no hospital.