O “Coelho da Páscoa” saiu da toca para visitar as crianças da ala pediátrica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda. A visita aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 28, para os pacientes internados e em atendimento da unidade médica, que ganharam uma tarde divertida em celebração à Páscoa – comemorada neste domingo (31).

Com a visita do coelho, a comemoração foi em dobro para dois pacientes que receberam alta nesta tarde, como o pequeno Mateo Amorim, de dez meses, que se manteve sorridente no colo da mãe Andie Amorim durante a passagem do coelho, que chamou muita atenção por ser gigante, com aproximadamente dois metros de altura.

“Hoje é um dia especial porque estamos saindo do hospital, e a visita do ‘Coelho da Páscoa’ completou a nossa felicidade. O Mateo teve que ficar internado por causa do diagnóstico de diabetes, estávamos aqui desde sexta-feira (22). A iniciativa do hospital em trazer o coelho para visitar as crianças é muito útil, pois a internação é um momento de fragilidade que causa dor aos familiares, e com essa visita nos distraímos. O Mateo ficou completamente empolgado, só temos que agradecer”, disse Andie.

A Maria Vitória, de dez anos, disse que nunca tinha visto um coelho tão grande em toda vida. “Achei muito legal a visita, estou feliz porque vou sair hoje do hospital e passar a Páscoa em casa, e o coelho me deixou ainda mais alegre. Ele me abraçou e ainda tirou foto comigo, vou me lembrar para sempre desse momento”, disse a paciente.

A mãe de Maria Vitória completou: “Essa visita é fundamental para as crianças que estão doentes se sentirem mais acolhidas, principalmente para as famílias que vão passar a Páscoa no hospital”, citou Dejanira Rodrigues.

A diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, comentou que nas datas comemorativas como a Páscoa e o Natal a unidade médica faz questão de oferecer atividades diferenciadas para os pacientes, sempre pensando no acolhimento e bem-estar.

“Em todas as datas comemorativas o Hospital do Retiro promove ações buscando humanizar o atendimento, e na Páscoa não poderia ser diferente”, disse.