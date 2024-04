Ziraldo, o eterno “Menino Maluquinho”, morre aos 91 anos

O escritor e desenhista Ziraldo Alves Pinto (1932-2024) morreu na tarde deste sábado (6) em seu apartamento na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi responsável por criar alguns dos personagens mais conhecidos da literatura brasileira, como Menino Maluquinho, a Turma do Pererê e Bichinho da Maçã.

A informação foi confirmada pela família ao G1. Ele deixa três filhos: a bailarina Fabrizia Alves Pinto; o compositor Antonio Alves Pinto; e a cineasta Daniela Thomas, de Terra Estrangeira (1996) e Linha de Passe (2007).

Nascido em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, no Vale do Aço mineiro, Ziraldo Alves Pinto é o filho mais velho de uma família de sete irmãos. Foi batizado com a inusitada combinação entre os nomes da mãe, a costureira Zizinha, e do pai, o bancário Geraldo.

Menino, Ziraldo era conhecido por rabiscar todos os lugares por onde passava – da calçada às carteiras da sala de aula. Aos 7 anos, publicou seu primeiro desenho no extinto jornal Folha de Minas, de Belo Horizonte. Em 1949, mudou-se com o avô para o Rio de Janeiro, onde divulgou seu primeiro cartum nas páginas da revista A Cigarra.