Competição, com duração de três meses, terá a participação de mais de três mil atletas de oito cidades da Região Sul Fluminense

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e o Jornal Diário do Vale, realizaram nesse sábado, dia 6, a cerimônia de abertura da 19ª Copa Diarinho do Vale de Futsal 2024, competição esportiva infantojuvenil mais importante do interior do Estado do Rio de Janeiro. Para marcar a festa, foi realizada uma partida de futebol entre dois times formados por ex-craques do Volta Redonda Futebol Clube. O desfile de representantes das 73 delegações participantes ocorreu com muita emoção e vibração dos atletas ao adentrarem no Complexo Esportivo Edgar de Carvalho – mini-estádio da Ilha São João.

A Copa Diarinho reúne este ano 3347 atletas, com idades entre 6 e 17 anos, formados por estudantes, atletas que participam de futsal nos ginásios esportivos e equipes particulares. A Copa terá a participação de 241 equipes de oito cidades da Região Sul Fluminense: Barra Mansa, Pinheiral, Resende, Porto Real, Rio Claro, Vassouras, Mendes e Volta Redonda.

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, vão ocorrer 541 jogos. “A competição será realizada durante três meses. Teremos, sem dúvidas, muita emoção, jogos eletrizantes e a busca pelo título em várias categorias. Agradeço muito a parceria de sempre do Jornal Diário do Vale, que além de dar o nome à competição, também é atuante em toda a preparação e está fazendo e fará uma divulgação espetacular. Com muito orgulho e com trabalho da família Smel, nós abrimos hoje mais uma edição especial da Copa Diarinho do Vale de Futsal”, destacou ela.

O editor-chefe do Jornal Diário do Vale, Vinícius Ramos, o Bill, representou o presidente Luciano Pançardes, e parabenizou a equipe da Smel pela organização do evento. “É um projeto grandioso. Não é qualquer secretaria municipal de Esporte e Lazer que tem a capacidade e competência para organizar. O Diário é uma parceiro para divulgar e acompanhar todos os detalhes da competição. Nossa gratidão eterna a Rose, ao Deley de Oliveira e ao prefeito Neto. Foi fantástico, na abertura, ver o brilho nos olhos das crianças e sentir o quanto eles querem participar”, disse o editor, lembrando que a competição terá divulgações on line diariamente e que será produzido um jornal impresso para ser distribuído nas quadras onde vão ocorrer as partidas.

O prefeito Antônio Francisco Neto entregou uma placa de agradecimento o ex-deputado federal, Deley de Oliveira, idealizador da competição. “Você, amigo Deley e o Aurélio Paiva (ex diretor-presidente do Jornal Diário do Vale) são os responsáveis por este sonho ter virado realidade”, ressaltou Neto. “Obrigado aos pais por acreditarem neste projeto, que já é sucesso há quase 20 anos e que só tomou esta proporção, porque tem a confiança dos pais e a marca de um dos maiores veículos de comunicação da nossa regiao, o nosso Jornal Diário do Vale”, completou o prefeito.

Ainda na cerimônia, a organização prestou homenagens aos ex-radialistas José Roberto Mendonça e Uiara Araújo, que faleceram recentemente. Familiares dos dois comunicadores receberam troféus entregues por jogadores do Voltaço, como reconhecimento ao trabalho expressivo que eles realizaram em emissoras de rádio da região em prol do esporte, com destaque ao futebol.

Para simbolizar o início das competições, a tocha olímpica, que circulou por todo o campo, foi conduzida por ex-atletas de futsal Nicolas Pietro, Isadora Monsores e Rick Silva. Já a pira olímpica foi acesa por Elson Roberto Raymundo, ex-atleta do Voltaço e do Santos Futebol Clube e atualmente é professor da Smel. A solenidade foi encerrada com um surpreendente show pirotécnico. O evento tem o apoio também das secretarias Municipais de Infraestrutura, Saúde, Ordem Pública, Comunicação, Assistência Social, Guarda Municipal e Fundação Beatriz Gama. Os primeiros jogos acontecem neste domingo, dia 7, às 8 horas, no Ginásio do Santo Agostinho. A primeira categoria a entrar em quadra será a sub 7.