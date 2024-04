O evento levou muita cultura e literatura a todos que estiveram presente

Após quatro dias intensos de atividades culturais e literárias, a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda se despede com um saldo extremamente positivo, consolidando-se como um dos eventos mais marcantes da região. Com uma programação recheada de atrações para todos os públicos, o evento atraiu uma multidão para uma imersão cultural e literária.

Desde o primeiro dia, crianças das escolas de todo o estado marcaram presença em peso para participar das atividades educativas e interagir com os autores presentes. A participação das escolas foi fundamental para o sucesso do evento, evidenciando o papel de evento como um espaço de aprendizado e formação para as novas gerações.

Além da presença maciça das escolas, o público em geral também compareceu em grande número, demonstrando o interesse e o engajamento da comunidade com o evento. Ao longo dos quatro dias, aproximadamente 30 mil pessoas visitaram a Bienal do Livro de Volta Redonda, superando as expectativas dos organizadores e estabelecendo um novo recorde de público para o evento.

O sucesso da Bienal também pode ser atribuído à diversidade e qualidade da programação oferecida. Desde palestras e mesas de debate com autores renomados até lançamentos literários, exposições, contação de histórias e atividades interativas, arte e tecnologia, e claro, muita música. Tinha uma programação para todos os gostos e idades.

Em tempos de era digital, onde a tecnologia e os dispositivos eletrônicos ocupam cada vez mais espaço em nossas vidas, a importância da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda para as crianças se torna ainda mais evidente e relevante. Em um mundo onde a leitura muitas vezes compete com as telas e entretenimento instantâneo, este evento representa um despertar de cultura, imaginação e aprendizado que desafia e complementa a experiência digital das crianças.

Para os organizadores, o sucesso da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda é motivo de grande satisfação e orgulho. “Em nome do Instituto Dagaz, quero agradecer a todos que colaboraram e trabalharam para fazer deste evento um sucesso e dizer também que estamos muito felizes com o resultado alcançado este ano. Ver tantas pessoas envolvidas e entusiasmadas com a literatura e a cultura é extremamente gratificante. Agradecemos a todos os que contribuíram para tornar este evento possível e esperamos continuar promovendo a leitura e a cultura em nossa região”, destaca Marinêz Fernandes, produtora do evento e coordenadora do Instituto Dagaz.

Com um grande público, uma programação diversificada e momentos inesquecíveis, a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda deixa uma marca na história da cidade e na memória de todos os que tiveram a oportunidade de participar. Que venham novas edições, repletas de cultura, literatura e emoções.