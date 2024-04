Voltaço anuncia o volante Karl

O Volta Redonda F.C. comunica o acerto com o volante Karl, de 31 anos, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta estava no Ypiranga-RS e chega com contrato válido até o final do estadual de 2025.

Karl disputou 11 jogos na temporada pelo Ypiranga-RS, entre Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. No ano passado, jogou a Série C do Brasileirão pelo São José-RS.

Revelado pelo Caxias do Sul, o atleta já passou, ainda, por São Luiz, Aimoré, Brusque, São Caetano, Ferroviária, Paraná Clube, Santa Cruz e Brasil de Pelotas.

O volante já passou pelos exames médicos e realiza o seu primeiro treino pelo Esquadrão de Aço ao lado dos companheiros nesta segunda-feira, dia 08, no CT Oscar Cardoso.