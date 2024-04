A queda do transformador de 450 toneladas transportado por uma carreta provoca, na manhã desta sexta-feira (12), 12 quilômetros de lentidão para quem segue na pista sentido Rio de Janeiro da Dutra, em Piraí.

A informação foi dada pela Polícia Rodoviária Federal e a previsão é que seja registrado cerca de 10 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos ao decorrer do dia, devido ao “estrangulamento” da pista sentido São Paulo por apenas uma faixa, e também com o aumento de veículos pesados passando pelo local.

No momento desta publicação, a concessionária já havia implantado a mão dupla na pista sentido São Paulo. A orientação da PRF é que os motoristas que puderem, evitem transitar pela rodovia nesta sexta-feira. No entanto, para quem não puder evitar, fazer a rota mais longa ou aguarde o trânsito no local.

O transformador tombou na tarde de quinta-feira (11) é da mesma transportadora que, em janeiro deste ano, transportava outro transformador que também tombou, no entanto, na margem da estrada. A carreta que fazia o transporte mede 105,53 metros de comprimento por 6,30 de largura e, por isso, ocupa quase as duas faixas de rodagem da rodovia.