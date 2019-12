A Banda e coro da Faetec de Marechal Hermes, orquestra e coro do PIM de Vassouras, se apresentam no dia 20 de dezembro, às 15 horas, no Teatro João Caetano, importante sala de concerto, no Centro do Rio de Janeiro.

Aproximadamente 200 músicos (instrumentistas e cantores) realizam o mesmo concerto. A regência será de Lélio Alves e Cláudio Moreira.