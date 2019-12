Polícia Militar prende jovem suspeito de tráfico no bairro Volta Grande

Policiais militares prenderam na tarde da terça-feira um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas na Rua 1.038, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. Os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Quando os policiais militares chegaram o jovem tentou fugir pelo telhado de sua casa.

O suspeito jogou duas sacolas plásticas no telhado do vizinho para fugir do flagrante. Vendo que estava cercado ele retornou para a casa onde reside e permitiu a entrada dos policiais.

Durante a revista, foram encontrados quatro sacolés de cocaína e 17 trouxinhas de maconha, além de um papel com anotações que seriam do movimento do tráfico.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda.