Bruno participa de cerimônia com a presença do governador Wilson Witzel

O município de Quatis está entre as 79 cidades fluminenses que vão receber recursos financeiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro para investimentos na saúde. A informação foi dada pelo próprio governador Wilson Witzel (PSC), durante uma cerimônia realizada nesta quarta-feira, 18, no Palácio Guanabara, com as presenças do prefeito Bruno de Souza (MDB) e de dezenas de outros prefeitos contemplados com a liberação dos recursos.

Os recursos anunciados para todos os 79 municípios totalizam investimentos da ordem de R$ 500 milhões, sendo que as verbas deverão ser aplicadas em obras e equipamentos para as unidades de saúde. O valor específico para Quatis ainda não foi divulgado. Na mesma solenidade, o governador declarou que ainda nesta semana, outros R$ 340 milhões deverão estar sendo liberados para reforçar o caixa das cidades do estado do Rio de Janeiro.

Além de agradecer ao governador Wilson Witzel e ao vice-governador Cláudio Castro, que também é do PSC, o prefeito Bruno de Souza reconheceu a importância do trabalho do secretário estadual de saúde, Edmar Santos; dos deputados Luís Antônio Correia (DEM), Áureo (Solidariedade), Christino Áureo (PP), Alexandre Serfiotis (PSD), Antônio Furtado (PSL), todos federais; Marcelo Cabeleireiro (DC), Gustavo Tutuca e Rosenberg Reis, ambos do MDB (os três últimos, parlamentares estaduais), “pelo apoio em favor das reivindicações dos municípios junto à administração estadual”.