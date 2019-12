Balanço destaca que mais de seis mil árvores foram plantadas em áreas verdes do município

Prestação de contas sobre ações no setor é aprovada por conselho municipal

Ao longo do ano de 2019, um total de 6.227 mudas de árvores nativas foi plantado nas duas áreas verdes do Munícipio, que se localizam no Loteamento Santa Bárbara, na região situada acima da linha férrea, e no bairro Bondarowsky, na área central da cidade, alcançando com isso 5.6 hectares de áreas reflorestadas (mais de 50 mil metros quadrados).

A informação foi destacada na noite desta quarta-feira, dia 18, pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Quatis, durante a prestação de contas ao CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), sobre as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no decorrer deste ano. Realizada no auditório do Centro Administrativo do Município, a prestação de contas foi aprovada pelo CODEMA.

Titular da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Quatis, a bióloga Edna Azevedo acrescentou que, além do plantio ocorrido nas áreas verdes, foram plantadas mais de cem mudas de árvores nativas em outras áreas públicas da cidade, entre janeiro e dezembro deste ano.

O reflorestamento no Loteamento Santa Bárbara e no bairro Bondarowsky é resultado de uma parceria da prefeitura com a iniciativa privada e a comunidade. Já o plantio das mudas em outros pontos do Município vem sendo feito sob a coordenação da administração municipal. O balanço sobre o programa de arborização aponta ainda o plantio de 50 mudas às margens do Rio Paraíba do Sul como forma de ampliar o trabalho de recuperação da mata ciliar na cidade.

– Entre as espécies de mudas nativas plantadas em Quatis, no ano de 2019, tanto nas duas áreas verdes, quanto nas outras áreas públicas, estão ipê roxo, ipê rosa, quaresmeira, oiti, pau ferro, pau-brasil, ipê branco, sibipiruna, sapucaia, guapuruvu, goiabeira, embaúba, pitanga, urucum, aroeira e castanha-do-maranhão – declarou Edna Azevedo, frisando que o plantio ocorrido em pontos fora das duas áreas verdes teve a participação de estudantes da rede municipal de ensino.

As praças Teixeira Brandão, Getúlio Vargas e dos Expedicionários, as três no Centro de Quatis, além da Praça dos Direitos Humanos Jonas Lima Nunes e da Praça Dejair Machado Gomes, ambas no bairro Jardim Pollastri, estão entre os logradouros que foram contemplados com o plantio de árvores.

A secretária municipal de Meio Ambiente ressalta que o programa de arborização faz parte das ações promovidas pela administração do prefeito Bruno de Souza (MDB) “visando tornar realidade a proposta do desenvolvimento sustentável, ou seja, o crescimento da cidade, mediante a garantia das condições de preservação da qualidade de vida do cidadão”.

O balanço sobre as ações da Prefeitura de Quatis na área do meio ambiente em 2019, apresentado na noite desta quarta-feira, ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, incluiu também, entre outros trabalhos, a educação ambiental promovida junto aos alunos das escolas públicas do Município, a aquisição de equipamentos para o combate a incêndios, o combate à ocorrência de queimadas, o início da instalação de placas educativas contra fogo no mato, a contratação de uma empresa que ficará responsável pelo destino correto de lâmpadas florescentes coletadas nos bairros e distritos e a continuidade do programa de capacitação do grupamento ambiental formado a partir do final do ano passado.