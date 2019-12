PM apreende menor suspeito de esfaquear namorada

Policiais Militares do Serviço Reservado (P2) do 28ª BPM apreenderam na manhã desta quinta-feira, um menor, de 15 anos, que estava escondido em um sítio, no bairro Roma, em Volta Redonda. Ele é suspeito de ter ferido a faca sua namorada (grávida) no dia 3 de outubro, em Dorândia, em Barra do Piraí. A adolescente foi ferida no abdômen e perdeu o filho após ter tido uma hemorragia intensa.

Contra o acusado havia um mandado de apreensão em aberto. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde ficou a disposição da Justiça.