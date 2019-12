Polícia Militar prende suspeito de furto no bairro Paraíso

A Polícia Militar prendeu no início da madrugada desta sexta-feira por volta e 1h30min, um homem que havia invadido o Restaurante Trem Azul, localizado na Rua São Francisco de Assis, no bairro Paraíso, em Resende.

Os agentes fizeram um cerco e perceberam que o suspeito estava no telhado do estabelecimento tentando fugir, mas se deparou com um policial. Segundo consta no boletim de registro, ele teria sacado uma arma e um policial revidou.

Ele se atirou do segundo andar ficando ferido. Mesmo assim prosseguiu na fuga atravessando a pista da Rodovia Presidente Dutra, mas foi contido pelo agente.

Com o suspeito foram encontrados um notebook Samsung, uma pistola (simulacro) e R$37. Ele foi levado para o hospital para ser medicado ao cair do segundo andar na fuga. O segundo sargento Alberto também ficou ferido e foi atendido no mesmo hospital.

O notebook Samsung e o dinheiro foram devolvidos ao proprietário. O suspeito foi autuado por tentativa de furto e ficou preso.