Agentes do Trânsito e fiscais de posturas também atuarão no feriado prolongado

Serviços essenciais estarão de prontidão 24 horas por dia

Além das unidades do Programa Saúde da Família, que vão funcionar em dias específicos, de 8 às 14 horas, no feriado prolongado da Prefeitura de Quatis proveniente do fim de ano, o DEMUTRAN (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) e o Serviço de Fiscalização de Posturas do Município também vão atuar em datas específicas entre os próximos dias 23 de dezembro e 06 de dezembro. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria Municipal de Ordem Urbana, pasta a qual os dois setores são subordinados.

Segundo o secretário de Ordem Urbana do Município, Braz Brant de Araújo Júnior, no caso do DEMUTRAN, o departamento funcionará na próxima semana, nos dias 26 e 27 de dezembro. Já em janeiro, o funcionamento do DEMUTRAN acontecerá nos dias 02 e 03 de janeiro. Nas quatro datas, o horário de atendimento ao público será de 8 às 14 horas.

Braz explica que “o expediente do departamento durante o feriado prolongado terá o objetivo de dar andamento aos procedimentos relacionados ao trabalho de controle e fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro”. De acordo ainda com o titular da Secretaria de Ordem Urbana da Prefeitura de Quatis, a fiscalização sobre as normas de trânsito no sistema viário da cidade terá continuidade normalmente no período de 23 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020.

Com relação ao Serviço de Fiscalização de Posturas, os agentes trabalharão neste domingo, dia 22 de dezembro, de 8 às 17 horas, na feira da roça, que acontece todo segundo e quarto domingo do mês, em espaço próprio, na região central da cidade. Nos dias 23 e 24 de dezembro, os fiscais de posturas vão atuar de 10 às 18 horas, visando, entre outros objetivos, garantir as normas para o funcionamento dos segmentos do comércio e de prestação de serviços. O secretário Braz Junior destaca que “o compromisso da Prefeitura de Quatis é assegurar as atividades dos estabelecimentos e empreendedores devidamente legalizados junto aos órgãos competentes, os quais contribuem para o incremento de receitas e a geração de renda aos trabalhadores”.

POSTOS DE SAÚDE – A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o funcionamento das unidades de saúde do Programa Saúde da Família no feriado prolongado, sendo que cada posto funcionará em dias previamente determinados, mas todos no horário de 8 às 14 horas. O funcionamento das unidades acontecerá nas seguintes datas: unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Independência (dia 23 de dezembro), unidade de Saúde da Família do bairro Mirandópolis (dia 27 de dezembro), unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Pollastri (dia 30 de dezembro) e Clínica da Família – bairro Nossa Senhora do Rosário (dia 03 de janeiro).

– Voltamos a informar que, nestas datas, serão prestados ao cidadão, nas unidades médicas, os serviços de aferição da pressão arterial; teste de glicemia capilar; retirada de medicamentos, por meio da apresentação da receita médica; e do cadastro referente ao cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Os casos médicos de emergência vão ser atendidos pelo Hospital São Lucas, a unidade do pronto-socorro do Município, que funcionará 24 horas por dia – ratificou a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

Guarda Municipal, recolhimento de lixo úmido (comum), limpeza urbana, Defesa Civil e atendimento às situações de emergência nas estradas rurais vão trabalhar durante o feriado prolongado em esquema de prontidão.