Hemonúcleo de Resende terá funcionamento diferenciado no recesso de fim de ano

Doadores devem estar atentos aos dias e horários certos para o gesto de solidariedade

Quem deseja realizar um gesto de compaixão e solidariedade no período de festas de fim de ano deve ficar atento ao calendário do Hemonúcleo de Resende. A unidade, que fica localizada no bairro Jardim Jalisco, anexa ao Hospital Municipal de Emergência Sergio Henrique Gregori, terá o funcionamento alterado por conta das datas comemorativas de Natal e Ano Novo, mas ficará disponível no intervalo entre os feriados.

De acordo com o cronograma feito pela secretaria municipal de Saúde, o Hemonúcleo não funcionará do dia 23 ao dia 25 de dezembro, devido ao feriado de Natal. Já na quinta e na sexta-feira, dias 26 e 27, os doadores poderão realizar a doação das 8h às 11h. Na semana seguinte, entre o dia 30 de dezembro e o dia 1º de janeiro, o Hemonúcleo não funcionará e as doações continuam na quinta e sexta-feira, dias 2 e 3 de janeiro, das 8h às 11h.



– Doadores de todos os tipos sanguíneos são bem vindos. No período de Natal, principalmente, é um período de maior sensibilidade entre as pessoas, com o espírito natalino. Por isso, esperamos que a população venha fortalecer essa corrente de solidariedade e pense na possibilidade salvar uma vida – diz o secretário de Saúde, Alexandre Vieira.

Quem pode doar?

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos e não ser portador de doenças graves, entre elas o diabetes. Também não podem doar sangue pessoas que sofreram derrame e trombose, pacientes com câncer e pessoas que tenham passado recentemente por cirurgias ou procedimentos como endoscopia, por exemplo.

Vale lembrar que pessoas com idade inferior a 18 anos precisam de autorização do responsável legal para fazer a doação e maiores de 60 anos precisam comprovar já ter doado sangue pelo menos uma vez, para serem aceitos como doadores.

Preparo para a doação

A coordenação do Hemonúcleo ainda informa que é necessário estar sem consumir bebida alcoólica há pelo menos 12 horas. O intervalo recomendado entre doadores é de dois meses no caso dos homens e de três meses no caso das mulheres.

Calendário

De segunda a quarta (23 a 25/12): Fechado

Quinta e sexta-feira (26 e 27/12): Aberto das 8h às 11h

De segunda a quarta-feira (30/12 e 01/01) Fechado

Quinta e sexta-feira (02 e 02/01): Aberto das 8h às 11h