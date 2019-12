“Estação Musical Solidária” tem data marcada para a segunda-feira

Além de oferecer lazer com música de qualidade, o evento vai promover arrecadação de brinquedos, que serão destinados a crianças carentes no Natal

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, promoverá na próxima segunda-feira, dia 23, às 19h, mais uma edição do ‘Estação Musical’, projeto que brinda a população com atrações musicais de qualidade na Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos. Esta edição será marcada pela solidariedade, incentivando a doação de brinquedos.

Segundo o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, esta edição do projeto contará com apresentações do grupo Xoxote, dos cantores Yan Rodrigues, e Joyce Sophie, além das duplas Yolanda & Rafaella e Marcos & Nando, fechando o show de atrações, que prometem animar o público.

Outra novidade desta edição é que o ‘Estação Musical Solidária’ vai incentivar que os visitantes façam a doação de brinquedos. Após o evento, o material arrecadado será doado para instituições que beneficiam crianças em situação de vulnerabilidade, para garantir um Natal mais feliz.

– Estamos chegando no período de festas e fala mais alto a compaixão. Convidamos a população para esse evento com música de muita qualidade, com artistas regionais, mas também convidamos todos a um gesto de solidariedade, com a doação dos brinquedos. A expectativa é de muita música boa para não deixar ninguém parado na Praça do Trenzinho. E ainda tem opções para fazer um lanche, com os foodtrucks – explica o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz.

Serviço

‘Estação Musical’ Solidária

Música: Xoxote; Yan Rodrigues; Yolanda & Rafaella; Marcos e Nando; Joyce Sophie

Data: sexta-feira, dia 23

Horário: 19h

Local: Praça do Trenzinho, Rua Coronel Brasiel, no bairro Campos Elíseos, em Resende