Só é vice quem chega a final

Neste domingo (22/12) muitos torcedores do Flamengo acordaram com o gosto amargo da derrota para o Liverpool que tirou do rubro negro o sabor de um bicampeonato mundial de clubes. O Flamengo foi vice, mas afinal, o que é ser vice campeão? Simples; ser vice-campeão é mostra claramente que seu time fez por merecer esta honraria e só disputam uma final os dois melhores de uma competição.

Quem dera se hoje tricolores, vascaínos, botafoguenses e tantos outros estivessem aqui lamentando a derrota e lhes tirou um título mas garantiu uma medalha de prata e o reconhecimento de ter sido o segundo melhor do planeta.

Nós tricolores e botafoguenses passamos mais da metade do ano lutando para não cair para a segunda divisão nacional, os vascaínos sonharam o tempo todo com a classificação para a próxima Libertadores, os rubro negros ao contrário; comemoram os títulos do Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, sem contar os títulos conquistados nas divisões de base e no futebol feminino.

Portanto torcedores rubro-negros, não lamentem o vice, comemorem com tudo que tem direito pela bela temporada. Vocês que lotaram os estádios, sorriram durante os 12 meses do ano, não podem se entristecer com esta derrota para o campão da Europa e que hoje se tornou o melhor time do mundo.

Artigo do radialista/jornalista Manoel Alves