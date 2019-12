Rodrigo Furtado busca garantir pagamento de direitos e recontratação de funcionários do HSJB

Servidores, anteriormente contratados pelo SAH, prestarão serviço à nova empregadora; administração foi oficialmente alterada no início de dezembro

O vereador Rodrigo Furtado (PTC) participou, na manhã desta segunda-feira (23), de uma reunião com representantes da AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança), atual gestora do Hospital São João Batista, um dos maiores da região. A intenção do encontro foi buscar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos funcionários, anteriormente contratados pelo SAH (Serviço Autônomo Hospitalar), além da garantia de recontratação dos profissionais pela nova empregadora.

Rodrigo afirmou que sua preocupação é com o futuro desses servidores, hoje em processo de desligamento, mas que precisam ter seus direitos pagos devidamente e continuar trabalhando.

– Desde o anúncio da alteração na gestão da unidade hospitalar, venho acompanhando o processo de transição e conversando com os funcionários para entender todas as questões envolvidas. Em uma mudança deste tipo, temos que preservar o profissional e fazer com que a migração seja feita da forma mais correta e harmoniosa possível – disse.

O vereador tranquilizou as 500 pessoas contratadas por RPA, ressaltando que os empregos serão mantidos, e que as recontratações, desta vez, garantirão direitos como férias, 13°, entre outros.

– Sabemos bem a realidade dos funcionários que prestam serviço por este regime. Eles não têm direito a nenhum benefício trabalhista. Se são desligados, saem sem garantia. Com a transição, todos deixarão de ser RPA. É uma boa mudança – explicou.

Sobre os 250 funcionários concursados, que também prestam serviço à unidade, Rodrigo ressaltou que continuam com suas garantias. O parlamentar ainda lembrou dos contratados por REDA, completando que, ao fim do vínculo, receberão todos os direitos de forma proporcional, com exceção do FGTS.

– Também existem funcionários, cerca de 400, que possuem contratos considerados nulos. Alguns, inclusive, já prestam serviço ao SAH há mais de 20 anos. Nestes casos, solicitamos, através de um termo formal, que fosse garantido o pagamento do FGTS e do saldo de salário – frisou.

Durante a reunião, o vereador buscou a implementação, por parte da nova administração, da jornada de 30 horas da enfermagem e o pagamento do piso estadual da categoria. Segundo Rodrigo, os representantes presentes se comprometeram em realizar os planejamentos necessários para colocar a solicitação em prática.

– É uma luta nossa, que precisa sair do papel. Vamos continuar acompanhando e fiscalizando, durante os próximos dias, o processo de transição. Nosso desejo que é os atendimentos melhorem e que a população seja a maior beneficiada com a alteração – concluiu.