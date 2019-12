Academia da Vida ganha uma nova sede mais ampla

25-12-2019

Alunos da Melhor Idade terão um espaço novo e maior. Arena Esportiva foi adaptada para garantir conforto e acessibilidade

Uma nova sede para os 400 alunos da Academia da Vida será inaugurada em 2020. Com investimento de R$ 121 mil, a unidade ficará na Arena Esportiva e a expectativa é que seja aberta em março. O prefeito Samuca Silva destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Academia da Vida em inserir a terceira idade na sociedade atual.

“O momento de permanência dentro da escola deve ser agradável e favorável ao aprendizado, principalmente para os idosos da cidade. A academia exerce uma função muito importante na vida dos alunos. Ela promove inserção por meio do conhecimento e isso garante idosos ativos”, afirmou.

A nova estrutura vai contar com uma sala de aula de teatro; sala de artes para 20 pessoas, incluindo lugar para cadeirante; três salas de aula com capacidade para 25 pessoas cada, também com lugar para cadeirante; um laboratório de informática para 20 pessoas; sala de professores; e secretaria; além de banheiros feminino, masculino e exclusivo para pessoas com deficiência. O acesso é feito por rampas, a partir do primeiro pavimento, tornando o ambiente acessível.

“Os alunos serão recebidos em 2020 já na nova sede. O local está sendo preparado para atender às necessidades da escola, voltada para maiores de 60 anos. Tenho certeza que todos vão aprovar”, contou o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Waldyr Bedê, que também é responsável pela Academia da Vida.

A Academia da Vida vai começar a receber inscrições em janeiro para o Curso Básico de Atualização. As aulas de Português, Saúde, Mundo Contemporâneo, Arte e Informática têm duração de dois anos e são realizadas duas vezes por semana, no período da tarde. A escola também oferece cursos de alfabetização, português e matemática básica, além de atividade física, coreografia, dança, teatro e coral. As atividades extraclasse são ministradas pela manhã.